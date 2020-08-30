"Шахтер" и брестское "Динамо" вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня состоялись очередные встречи 1/16 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Финалист прошлого кубкового турнира брестское "Динамо" без особых проблем обыграл в гостях житковичский "Мелиоратор" со счетом 3:0. Один из лидеров национального чемпионата солигорский "Шахтер" также на выезде разгромил футболистов "Гомеля" - 4:1.
Ранее в 1/8 финала вышли речицкий ",Спутник", жодинское "Торпедо-БелАЗ", "Городея", брестский "Рух", борисовский БАТЭ, мозырская "Славия", "Витебск", "Слуцк", "Ислочь", дзержинский "Арсенал" и минский "Энергетик-БГУ".
Еще два поединка 1/16 финала кубкового розыгрыша пройдут на следующей неделе: 1 сентября состоится столичное дерби между "Крумкачамi" и минским "Динамо", 5 сентября "Островец" сыграет на своем поле с "Минском". Дата матча "Слоним-2017" - "Неман" (Гродно) определится позже.-0