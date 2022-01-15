"Шахтер" и "Динамо-Молодечно" одержали победы в матчах чемпионата Беларуси по хоккею

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субботняя программа в белорусской экстралиге продолжилась матчами в Солигорске и Минске, победы в которых одержали "Шахтер" и "Динамо-Молодечно" соответственно.

"Шахтер" дома разгромил "Лиду" – 8:0, хет-триком отметился форвард "горняков" Андрей Феклистов. Благодаря этому успеху солигорчане сравнялись по очкам с "Гомелем", идущим на третьей позиции. У обеих команд по 61 баллу, но у "рысей" есть игра в запасе. Для лидчан же данное поражение стало 13-м кряду.

В параллельном матче молодечненцы на чужом льду оказались сильнее лидера чемпионата "Юности" – 3:1, все шайбы были заброшены гостями в большинстве. За 44 игры сезона "Динамо" набрало 48 очков, всего балл уступив "Неману", который сегодня днем оформил выход в топ-6 экстралиги. За путевку в плей-офф "зубры" поспорят на второй стадии турнира.

Первый этап регулярного чемпионата завершится завтра матчами "Гомель" – "Витебск", "Локомотив" – "Химик" и "Металлург – Могилев".-0-