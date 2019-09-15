"Шахтер" и минское "Динамо" победили в матчах чемпионата Беларуси

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все фавориты футбольного чемпионата Беларуси победили в матчах 21-го тура , сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня солигорский "Шахтер" одолел на выезде футболистов "Ислочи" с минимальным перевесом 1:0. Победный гол на 64-й минуте игры забил Элис Бакай.

Минское "Динамо", благодаря дублю Данило, переиграло на свой арене гостей из "Слуцка" - 2:1. Ответный мяч забил Марат Бураев.

Ранее лидеры первенства футболисты брестского "Динамо" разгромили у себя дома "Минск" - 3:0. На 65-й минуте счет открыл Алексей Хобленко, через 7 минут Денис Лаптев удвоил преимущество брестчан, а затем Павел Савицкий поставил последнюю точку - 3:0.

Борисовский БАТЭ принимал на своей арене "Городею" и пропустил мяч в самом начале второго тайма после удара Артема Митасова. На исходе часа игрового времени Максим Скавыш восстановил равновесие в счете, а на 81-й минуте капитан борисовчан Игорь Стасевич принес своей команде волевую победу - 2:1.

Жодинское "Торпедо-БелАЗ" у себя дома одолело гродненский "Неман" с минимальным перевесом - 1:0, благодаря голу Дмитрия Юсова в конце первой половины встречи.

В Мозыре местная "Славиия" и столичный "Энергетик-БГУ" сыграли вничью - 2:2.

Завершится 21-й тур 16 сентября матчем "Витебск" - "Гомель".

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 51 очко (20 матчей), БАТЭ - 46 (19), "Шахтер" - 46 (19), "Динамо" (Минск) - 40 (20), "Торпедо-БелАЗ - 35 (21), "Ислочь" - 34 (21).

Бомбардирскую гонку возглавляет Виталий Квашук ("Гомель"), забивший 12 мячей, на гол меньше у Павла Нехайчика ("Динамо", Брест).-0-