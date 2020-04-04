"Шахтер" и "Неман" сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" и гродненского "Немана" сыграли вничью 0:0 в матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча на поле солигорского стадиона "Строитель" получилась не очень зрелищной, немногочисленные зрители так и не дождались забитых мячей.
В первом туре солигорские футболисты уступили у себя дома жодинскому "Торпедо-БелАЗу" (0:1), а затем в гостях переиграли "Городею" (2:0). "Неман" сначала проиграл на выезде "Ислочи" (0:1), а потом на своем поле взял верх над "Витебском" (2:0).
Также сегодня чемпион Беларуси брестское "Динамо" на своем поле встретится с мозырской "Славией". В первом туре брестчане сыграли вничью со "Смолевичами" (1:1), а затем одолели футболистов "Слуцка" (1:0). Мозыряне сначала проиграли "Слуцку" (1:3), а потом одержали волевую викторию над обладателем серебра борисовским БАТЭ (2:1). Вице-чемпионы сегодня принимают на поле "Борисов-Арены" дебютанта элитного дивизиона брестский "Рух".
В пятницу, 3 апреля, состоялись два стартовых поединка 3-го тура. Футболисты минского "Динамо" после поражений от "Руха" (0:1) и "Минска" (2:3) уверенно переиграли у себя дома жодинское "Торпедо-БелАЗ" со счетом 2:0. Торпедовцы в двух первых турах с одинаковым результатом 1:0 победили солигорский "Шахтер" и бобруйскую "Белшину".
Бобруйчане вчера принимали на своем поле "Городею" и потерпели третье фиаско кряду, проиграв со счетом 0:1.
В воскресенье, 5 апреля, центральным поединком станет столичное дерби между "Энергетиком-БГУ" и "Минском". Эти команды одержали по две победы. Кроме того, в этот день "Витебск" примет в Борисове "Смолевичи", а "Ислочь" на стадионе ФК "Минск" встретится со "Слуцком".
Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Минск" - 6 очков (2 матча), "Энергетик-БГУ" - 6 (2), "Ислочь" - 6 (2), "Торпедо-БелАЗ" - 6 (3).-0-
Фото ФК "Шахтер"