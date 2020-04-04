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04 апреля 2020, 17:42

"Шахтер" и "Неман" сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси

Во время матча. Фото ФК "Шахтер"
Во время матча. Фото ФК "Шахтер"
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Минское "Динамо" обыграло "Торпедо-БелАЗ", одержав первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" и гродненского "Немана" сыграли вничью 0:0 в матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле солигорского стадиона "Строитель" получилась не очень зрелищной, немногочисленные зрители так и не дождались забитых мячей.

В первом туре солигорские футболисты уступили у себя дома жодинскому "Торпедо-БелАЗу" (0:1), а затем в гостях переиграли "Городею" (2:0). "Неман" сначала проиграл на выезде "Ислочи" (0:1), а потом на своем поле взял верх над "Витебском" (2:0).

Также сегодня чемпион Беларуси брестское "Динамо" на своем поле встретится с мозырской "Славией". В первом туре брестчане сыграли вничью со "Смолевичами" (1:1), а затем одолели футболистов "Слуцка" (1:0). Мозыряне сначала проиграли "Слуцку" (1:3), а потом одержали волевую викторию над обладателем серебра борисовским БАТЭ (2:1). Вице-чемпионы сегодня принимают на поле "Борисов-Арены" дебютанта элитного дивизиона брестский "Рух".

В пятницу, 3 апреля, состоялись два стартовых поединка 3-го тура. Футболисты минского "Динамо" после поражений от "Руха" (0:1) и "Минска" (2:3) уверенно переиграли у себя дома жодинское "Торпедо-БелАЗ" со счетом 2:0. Торпедовцы в двух первых турах с одинаковым результатом 1:0 победили солигорский "Шахтер" и бобруйскую "Белшину".

Минское "Динамо" обыграло "Торпедо-БелАЗ", одержав первую победу в нынешнем чемпионате БеларусиМинское "Динамо" обыграло "Торпедо-БелАЗ", одержав первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси
С самого начала встречи подопечные Сергея Гуренко захватили инициативу, заставив "автозаводцев" обороняться. До перерыва атаки динамовцев дважды завершились голами: на 21-й минуте счет открыл экс-торпедовец Владислав Климович, а еще через 20 минут Карло Бручич закрепил успех минчан.

Бобруйчане вчера принимали на своем поле "Городею" и потерпели третье фиаско кряду, проиграв со счетом 0:1.

Футболисты "Городеи" одержали гостевую победу над "Белшиной" в 3-м туре чемпионата БеларусиФутболисты "Городеи" одержали гостевую победу над "Белшиной" в 3-м туре чемпионата Беларуси
На поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко "Городея" одолела местную "Белшину" с минимальным преимуществом - 1:0. Победный гол на 66-й минуте игры забил Лазар Сайчич.

В воскресенье, 5 апреля, центральным поединком станет столичное дерби между "Энергетиком-БГУ" и "Минском". Эти команды одержали по две победы. Кроме того, в этот день "Витебск" примет в Борисове "Смолевичи", а "Ислочь" на стадионе ФК "Минск" встретится со "Слуцком".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Минск" - 6 очков (2 матча), "Энергетик-БГУ" - 6 (2), "Ислочь" - 6 (2), "Торпедо-БелАЗ" - 6 (3).-0-

Фото ФК "Шахтер"

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