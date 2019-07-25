"Шахтер" на своем поле обыграл "Эсбьерг" в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" на своем поле обыграли датский "Эсбьерг" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская команда доминировала на протяжении всей игры. Первый гол "горняки" провели в ворота "Эсбьерга" уже на пятой минуте. Хавбек "Шахтера" Элис Бакай ударом со штрафного отправил мяч под ногами игроков соперника, разместившихся в стенке.
Удвоить преимущество солигорцам удалось во втором тайме после розыгрыша углового. На передачу все того же Бакая откликнулся на ближней штанге защитник Павел Рыбак и головой переправил мяч в ворота.
В первом раунде "Шахтер" дважды минимально обыграл мальтийский "Хибернианс" (1:0, 1:0).
Ответный матч с "Эсбьергом" "горняки" проведут в Дании 1 августа.-0-
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