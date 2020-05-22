"Шахтер" на своем поле разгромил "Белшину" в матче чемпионата Беларуси по футболу

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" одержал крупную победу над бобруйской "Белшиной" в поединке 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем поле, солигорская команда с первых минут захватила инициативу, и на 21-й минуте Роман Бегунов замкнул верховую передачу Николы Антича.

В начале второй половины встречи гости провели несколько атак, но успеха не добились. После этого хозяева снова стали играть первым номером и трижды поразили ворота соперников - голевой дубль оформил Дмитрий Подстрелов, а итог подвел Дарко Бодул - 4:0.

Также сегодня в Мозыре местная "Славия" разошлась миром с "Городеей" - 1:1.

Футболисты "Славии" и "Городеи" сыграли вничью в чемпионате Беларуси В первом тайме мозыряне больше владели мячом, но счет открыли гости - через полчаса после начала игры отличился Денис Яскович.

Результаты стартовых игр 10-го тура: "Динамо (Брест) - БАТЭ (Борисов) - 1:3, "Неман" (Гродно) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 3:1.

Футболисты БАТЭ победили брестское "Динамо" в центральном матче 10-го тура чемпионата Беларуси Первый тайм игры в Бресте прошел с небольшим преимуществом гостей. Результатом этого стал гол Станислава Драгуна, который на 31-й минуте встречи замкнул верховую подачу Игоря Стасевича с углового.

Футболисты "Немана" одержали волевую победу над "Торпедо-БелАЗом" в 10-м туре чемпионата Беларуси В первой половине встречи в Гродно соперники обменялись голами - на 10-й минуте Дмитрий Юсов вывел гостей вперед, а незадолго до перерыва Глеб Рассадкин восстановил паритет.

Заключительные поединки этого тура пройдут 23 мая: "Слуцк" - "Рух" (Брест), "Ислочь" (Минский район) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Витебск" - "Динамо" (Минск). Матч между "Смолевичами" и "Минском" перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ - 22 очка, "Шахтер", "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 18, "Слуцк" - 16, "Ислочь" - 15, "Динамо" (Брест), "Рух" - по 13, "Динамо" (Минск), "Витебск", "Городея", "Славия" - по 12, "Неман" - 11, "Минск" - 10, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по шесть мячей.-0-

Фото ФК "Шахтер"