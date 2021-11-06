"Шахтер" не смог выиграть у "Слуцка" в матче чемпионата Беларуси

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" не смог обыграть на своем поле футболистов "Слуцка" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В самом конце первого тайма Максим Скавыш вывел чемпионов вперед, но довести дело до победы хозяевам не удалось - на 2-й добавленной минуте второй половины встречи Кирилл Вергейчик спас "Слуцк" от поражения - ничья 1:1.

С таким же результатом завершились еще два сегодняшних матча. В центральном поединке на поле "Борисов-Арены" победителя не выявили претенденты на медали БАТЭ и минское "Динамо", также миром разошлись футболисты "Минска" и столичного "Энергетика-БГУ".

Вчера в стартовой встрече 28-го тура брестский "Рух" победил у себя дома гостей из "Витебска" с результатом 2:0.

Заключительные игры состоятся завтра. Футболисты "Ислочи" в Молодечно будут соперничать с "Гомелем", "Сморгонь", покидающая элитный дивизион, примет у себя дома брестское "Динамо", а в Мозыре местная "Славия" сыграет с гродненским "Неманом".

Турнирное положение: "Шахтер" - 72 очка, БАТЭ - 59, "Динамо" (Минск) - 58, "Рух" - 55, "Гомель" - 52, "Динамо" (Брест) - 37, "Торпедо-БелАЗ" - 36, "Витебск" - 34, "Ислочь" - 34, "Неман" - 30, "Минск" - 30, "Энергетик-БГУ" - 30, "Слуцк" - 29, "Славия" - 27, "Сморгонь" - 16, "Спутник" - 7.

Лидером бомбардирской гонки является гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 19 мячей, на два гола от него отстает белорусский нападающий "Гомеля" Андрей Соловей.-0-