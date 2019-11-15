"Шахтер" обыграл "Юность" в матче чемпионата Беларуси по хоккею

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли минскую "Юность" в домашнем матче чемпионата Беларуси со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты "Юности" активно начали матч и сразу ринулись в атаку. Уже на 3-й минуте противостояния шайбу в ворота "Шахтера" забросил форвард минчан Михаил Стефанович. "Горняки" не остались в долгу, и в середине первой двадцатиминутки защитник Илья Казнадей восстановил счет. Его поддержал партнер по команде Андрей Феклистов - 2:1.

Солигорчане попытались увеличить преимущество. Спустя 24 секунды с начала второго периода гол в ворота "Юности" забил защитник хозяев Сергей Боголейша. Минчане бросились в атаку, и уже на 23 минуте противостояния нападающий "красно-синих" Сергей Дрозд уменьшил отставание своей команды - 2:3.

В третьей двадцатиминутке "горняки" перехватили инициативу и не позволили соперникам ни разу огорчить своего голкипера Максима Малютина. На 45 минуте матча защитник "Шахтера" Сергей Станкевич забросил очередную шайбу в ворота оппонентов. После серии атак точку в противостоянии поставил его товарищ по команде Владислав Бойко, забив гол в конце третьего периода - 5:2.

"Юность" прервала свою 7-матчевую победную серию в чемпионате Беларуси.-0-