"Шахтер" одержал 10-ю победу подряд в чемпионате Беларуси по футболу

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Шахтера" продолжили победную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою 10-ю викторию кряду подопечные Романа Григорчука одержали сегодня в Солигорске над одним из своих главных конкурентов минским "Динамо" со счетом 1:0. В первом тайме обе команды главное внимание уделили обороне и поэтому опасных моментов у ворот практически не было. После перерыва хозяева прибавили в движении, и на 80-й минуте лучший снайпер нынешнего первенства Дембо Дарбо забил свой 10-й гол, принеся победу "Шахтеру".

Позже в Мозыре местная "Славия" встретится с "Гомелем". На прошлой неделе мозыряне победили в гостях аутсайдера турнира речицкий "Спутник" со счетом 2:0, а гомельчане проиграли на выезде брестскому "Динамо" - 0:1.

В стартовых матчах 10-го тура футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" одержали волевую викторию над "Спутником" - 2:1, а в Молодечно "Ислочь" уступила "Витебску" со счетом 0:1.

Остальные встречи этого тура состоятся в субботу, 22 мая: "Сморгонь" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Минск" - "Динамо" (Брест), "Рух" (Брест) - "Неман" (Гродно), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Слуцк".

Положение команд: "Шахтер" - 30 очков (10 матчей), БАТЭ - 23 (10), "Динамо" (Минск) - 20 (10), "Динамо" (Брест) - 17 (9), "Гомель" - 15 (9), "Рух" - 15 (9), "Витебск" - 15 (10), "Ислочь" - 13 (10), "Торпедо-БелАЗ" - 12 (9), "Минск" - 10 (9), "Славия" - 8 (9), "Слуцк" - 7 (9), "Неман" - 6 (9), "Энергетик-БГУ" - 6 (9), "Сморгонь" - 4 (9), "Спутник" - 3 (10).-0-