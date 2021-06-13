"Шахтер" одержал 12-ю победу в матчах чемпионата Беларуси по футболу

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги состоялись очередные матчи 12-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер первенства солигорский "Шахтер" одержал 12-ю викторию подряд, обыграв на своем поле футболистов "Витебска" со счетом 2:0. Преследователи действующих чемпионов также добились побед. Борисовский БАТЭ разгромил на своей арене гостей из гродненского "Немана" - 3:0, а минское "Динамо" выиграло в Речице у местного "Спутника" - 5:0.

Сегодня состоятся заключительные встречи 12-го тура: "Рух" (Брест) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Брест).

Результаты остальных матчей: "Сморгонь" - "Слуцк" - 1:1, "Славия" (Мозырь) - "Минск" - 1:2 "Энергетик-БГУ" - "Гомель" - 3:2.

Турнирное положение: "Шахтер" - 36 очков, БАТЭ - 29, "Динамо" (Минск) - 23, "Рух" - 21, "Гомель" - 21, "Витебск" - 18, "Динамо" (Брест) - 17, "Минск" - 16, "Торпедо-БелАЗ" - 15, "Энергетик-БГУ" - 15, "Ислочь" - 13, "Слуцк" - 11 "Славия" - 8, "Неман" - 7, "Сморгонь" - 5, "Спутник" - 4.

Список лучших снайперов возглавляет лидер атак солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.-0-