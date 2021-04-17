"Шахтер" одержал пятую победу подряд в чемпионате Беларуси по футболу

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" продолжили победную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою пятую викторию подряд действующие чемпионы страны одержали в Солигорске над мозырской "Славией" с результатом 4:1. В первой половине встречи счет открыл Юрий Кендыш, после перерыва голевой дубль оформил Дембо Дарбо, а еще один мяч забил Роман Дебелко. Гости смогли ответить голом Игоря Тимонюка.

Еще два субботних матча завершились победами гостей с одинаковым счетом 2:0. Футболисты "Минска" выиграли в Гродно у местного "Немана", а брестское "Динамо" в Жодино было сильнее "Торпедо-БелАЗа". В Борисове футболисты БАТЭ оказались сильнее столичного "Энергетика-БГУ" - 2:1. Оба мяча у борисовчан забил Станислав Драгун. Вчера футболисты "Ислочи" из Минского района разгромили в гостях речицкий "Спутник" со счетом 5:1, а "Витебск" и "Слуцк" разошлись миром - 0:0.

Завершится этот тур 18 апреля матчами "Динамо" (Минск) - "Гомель" и "Рух" (Брест) - "Сморгонь".

Положение команд: "Шахтер" - 15 очков, "Динамо" (Брест) - 11, БАТЭ - 11, "Ислочь" - 9, "Динамо" (Минск) - 8, "Минск" - 8, "Гомель" - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Рух" - 6, "Витебск" - 6, "Слуцк" - 5, "Энергетик-БГУ" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 2, "Славия" - 1, "Сморгонь" - 1.

Список лучших бомбардиров возглавляют Андрей Соловей ("Гомель") Дембо Дарбо ("Шахтер"), забившие по 5 мячей.-0-