"Шахтер" одержал седьмую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси 

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" продолжили победную серию в матчах 31-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою седьмую подряд викторию чемпионы страны одержали в Гомеле, обыграв дебютанта высшей лиги речицкий "Спутник" со счетом 2:1. Все мячи в этой встрече были забиты в первой половине: в составе победителей отличились Роман Дебелко и Александр Сачивко, у соперников гол в активе Ариагнера Смита.

В последнем матче этого тура идущий вторым борисовский БАТЭ принимает на своем поле футболистов "Сморгони".

Жодинское "Торпедо-БелАЗ" выиграло у себя дома у "Минска" - 2:1. В Гродно футболисты "Ислочи" победили местный "Неман" с таким же счетом 2:1.

Результаты остальных игр 7-го тура: "Динамо" (Минск) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:0, "Витебск" - "Гомель" - 0:0, "Рух" (Брест) - "Славия" - 2:1, "Слуцк" - "Динамо" (Брест) - 1:1.

Положение команд: "Шахтер" - 21 очко, БАТЭ - 14, "Динамо" (Минск) - 14, "Динамо" (Брест) - 13, "Рух" - 12, "Гомель" - 12, "Ислочь" - 12, "Торпедо-БелАЗ" - 10, "Минск" - 8, "Витебск" - 8, "Слуцк" - 6, "Энергетик-БГУ" - 5, "Сморгонь" - 4, "Славия" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 3.

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.-0-