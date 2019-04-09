"Шахтер" одержал волевую победу в первом матче серии за бронзу чемпионата Беларуси по хоккею

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" одержали волевую победу в овертайме над молодечненским "Динамо" в первом домашнем матче серии за бронзовые медали чемпионата Беларуси - 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Незадолго до окончания первого периода хозяева в течение минуты пропустили две шайбы после бросков Станислава Кучкина и Павла Печура, но за минуту до перерыва Илья Камбович отквитал один гол, а в начале второй двадцатиминутки Евгений Дадонов восстановил равновесие в счете - 2:2. В третьем периоде соперники не сумели поразить ворота, а на 8-й минуте овертайма Илья Камбович принес победу "Шахтеру" - 3:2. Сегодня соперники вновь встретятся в Солигорске, а 11 апреля сыграют в Молодечно. Бронзовая серия продолжится до четырех викторий одной из команд.

В четвертом поединке решающей серии за золото национального первенства хоккеисты минской "Юности" в Гродно также в овертайме одолели "Неман" с минимальным счетом 1:0 и вышли вперед в серии 3:1. Если в следующем поединке, который состоится 10 апреля на льду минской "Чижовка-Арены", снова победят подопечные Михаила Захарова, то они в восьмой раз станут чемпионами Беларуси.

Тем временем в КХЛ сегодня определится второй участник финальной серии Кубка Гагарина. В седьмом, решающем поединке армейского дерби хоккеисты московского ЦСКА примут на свое площадке гостей из питерского СКА. Пока здесь паритет - 3:3. Первым финалистом накануне стал омский "Авангард", победивший в Уфе местный "Салават Юлаев" 1:0. Победную шайбу на 10-й минуте третьего дополнительного периода забросил защитник омичей Алексей Бондарев.-0-