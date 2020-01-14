"Шахтер" победил "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси по хоккею

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В споре третьей и четвертой команд чемпионата Беларуси по хоккею солигорский "Шахтер" у себя дома смог заставить капитулировать "Динамо-Молодечно" и оторваться от преследователей в турнирной таблице на 12 пунктов. Подопечные Юрия Файкова победили принципиальных соперников со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на то, что обе команды демонстрировали атакующий, комбинационный хоккей с обилием опасных моментов у ворот обоих голкиперов, главные события произошли во втором периоде встречи. Первыми на 28-й минуте счет открыли хоккеисты из Молодечно. Точным броском отметился Артур Дриндрожик. Солигорчане, пропустив шайбу, активизировались и повели атаки на ворота конкурентов, перешедших к контратакующим действиям. Роковой для "Динамо-Молодечно" стала 35-я минута игры. Сначала команда из города калийщиков реализовала большинство после удаления Ильи Летова. Результативным "выстрелом" отметился Сергей Станкевич. Спустя 17 секунд уже в равных составах вывел "Шахтер" вперед Роман Крикуненко.

После перерыва игроки "Динамо-Молодечно" пошли вперед, усилив давление на оборонительные редуты "горняков". Однако в итоге подопечные Дмитрия Кравченко были вынуждены признать поражение.-0-

Фото ХК "Шахтер"