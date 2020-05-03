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03 мая 2020, 22:15

"Шахтер" победил футболистов "Ислочи" в чемпионате Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" одержал крупную победу над футболистами "Ислочи" в последнем матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем поле, подопечные Юрия Вернидуба на протяжении всей встречи владели инициативой и заслуженно победили. Голевой дубль в этой встрече оформил Виталий Лисакович, еще по мячу забили Дмитрий Подстрелов и Дарко Бодул.

Результаты остальных встреч: "Белшина" (Бобруйск) - "Динамо" (Брест) - 0:3, "Витебск" - "Славия" (Мозырь) - 2:3, "Минск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:5, "Рух" (Брест) - "Городея" - 1:1, "Смолевичи" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 0:2, "Динамо" (Минск) - "Слуцк" - 1:2, БАТЭ (Борисов) - "Неман" (Гродно) - 3:1.

Турнирное положение после 7 туров: "Слуцк" - 16 очков, "Торпедо-БелАЗ" - 14, БАТЭ - 13, "Ислочь", "Энергетик-БГУ" - по 12, "Шахтер" - 11, "Славия", "Витебск", "Городея", "Динамо" (Брест) - по 10, "Динамо" (Минск), "Минск", "Рух" - по 9, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Список лучших бомбардиров возглавляют Валерий Горбачик ("Торпедо-БелАЗ"), Гегам Кадимян ("Неман"), Евгений Шикавка ("Динамо", Минск), Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 4 мяча.

В следующем туре встречаются:

8 мая

"Слуцк" - "Энергетик-БГУ", "Городея" - "Минск".

9 мая

"Славия" - "Торпедо-БелАЗ", "Неман" - "Рух".

10 мая

"Ислочь" - "Белшина", "Витебск" - "Шахтер", "Смолевичи" - БАТЭ, "Динамо" (Брест) - "Динамо" (Минск).-0-

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