"Шахтер" победил "Хибернианс", минское "Динамо" сыграло вничью с "Лиепаей", "Витебск" уступил "КуПСу" на старте квалификации Лиги Европы

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" победили мальтийский "Хибернианс" со счетом 1:0 в домашнем матче первого раунда квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок прошел в Солигорске, и хозяева считались фаворитами противостояния. Однако подопечные Сергея Ташуева испытали серьезные проблемы с реализацией голевых моментов. Голкипер мальтийцев постоянно выручал гостей и единственный мяч был забит на 69-й минуте. Его автором стал Валерий Гормыко.

"Действовали в прошедшем матче неправильно, особенно в первом тайме. Готовили другую игру, но забили всего лишь единожды. Рассчитывали на более крупную победу", - сказал после встречи наставник "горняков" Сергей Ташуев.

Минское "Динамо" провело первый матч в Латвии против "Лиепаи". "Бело-синие" почти весь матч находились в роли догоняющих, пропустив уже на 12-й минуте после небесспорного пенальти. Восстановить равновесие динамовцам удалось только под самый занавес встречи. Ударом головой на 88-й минуте отличился опорный хавбек минчан Никита Капленко, удачно сыгравший на добивании. А на последней компенсированной минуте динамовцы и вовсе могли вырвать победу, однако нигерийский форвард столичной команды Кехинде Фатаи не сумел реальзовать пенальти, назначенный за фол против него же.

Футболисты "Витебска" в гостях уступили финскому клубу "КуПС" из Куопио - 0:2. Подопечные Сергея Ясинского пропустили две быстрые контратаки соперника во втором тайме и занчительно понизили свои шансы на выход в следующий раунд квалификации.-0-