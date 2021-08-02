"Шахтер" победил "Ислочь" в матче футбольного чемпионата Беларуси

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня завершается программа 18-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" под руководством нового наставника Сергея Гуренко победил в Молодечно футболистов "Ислочи" из Минского района со счетом 1:0.

Позже идущий вторым борисовский БАТЭ на выезде будет соперничать с "Гомелем", брестское "Динамо" примет на своей арене гродненский "Неман", а жодинское "Торпедо-БелАЗ" сыграет в гостях у "Витебска".

Результаты остальных матчей 18-го тура: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Рух" (Брест) - 0:2, "Минск" - "Спутник" (Речица) - 3:0, "Сморгонь" - "Славия" (Мозырь) - 0:2.

Турнирное положение: "Шахтер" - 43 очка (15 матчей), БАТЭ - 39 (17), "Рух" - 36 (18), "Динамо" (Минск) - 36 (187), "Гомель" - 31 (16), "Динамо" (Брест) - 27 (17), "Минск" - 24 (17), "Витебск" - 23 (17), "Энергетик-БГУ" - 20 (17), "Ислочь" - 20 (18), "Торпедо-БелАЗ" - 19 (16), "Слуцк" - 15 (18), "Славия" - 13 (17), "Неман" - 12 (17), "Сморгонь" - 8 (18), "Спутник" - 7 (18).

Бомбардирскую гонку 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей. На три гола меньше забил сенегальский форвард столичного "Динамо" Аблай Мбенг.-0-