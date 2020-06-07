"Шахтер" поднялся на второе место в таблице футбольного чемпионата Беларуси

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" победили на своем поле минский "Энергетик-БГУ" со счетом 1:0 в последнем поединке 12-го тура чемпионата Беларуси, и поднялись на второе место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Солигорске началась с атак хозяев, которые на протяжении всего игрового времени имели преимущество. На 12-й минуте лидер "Шахтера" Виталий Лисакович открыл счет, забив свой шестой гол в этом турнире. В дальнейшем "Шахтер" имел несколько отличных возможностей увеличить счет, но не использовали их. В восьми последних матчах чемпионата страны подопечные Юрия Вернидуба одержали семь викторий при одной ничьей, забив 15 мячей и не пропустив ни одного в свои ворота. В следующем туре "Шахтер" сыграет в гостях у лидера первенства борисовского БАТЭ.

Результаты остальных встреч 12-го тура: "Витебск" - БАТЭ (Борисов) - 2:2, "Белшина" (Бобруйск) - "Динамо" (Минск) - 0:4, "Смолевичи" - "Городея" - 4:1, "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:1, "Ислочь" (Минский район) - "Рух" (Брест) - 1:1, "Славия" (Мозырь) - "Неман" (Гродно) - 1:3, "Динамо" (Брест) - "Минск" - 6:1.

Турнирное положение: БАТЭ - 26 очков (12 матчей), "Шахтер" - 24 (12), "Энергетик-БГУ" - 22 (12), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (12), "Динамо" (Брест) - 19 (12), "Слуцк" - 18 (12), "Неман" - 17 (11), "Динамо" (Минск) - 16 (12), "Ислочь" - 16 (12), "Славия" - 15 (12), "Рух" - 15 (12), "Витебск" - 15 (12), "Минск" - 13 (10), "Городея" - 12 (12), "Смолевичи" - 7 (11), "Белшина" - 3 (12).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.

В следующем туре встречаются:

12 июня

"Минск" - "Ислочь", "Городея" - "Слуцк";

13 июня

"Неман" - "Смолевичи", "Торпедо-БелАЗ" - "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск) - "Славия";

14 июня

"Энергетик-БГУ" - "Белшина", "Рух" - "Витебск", БАТЭ - "Шахтер".-0-