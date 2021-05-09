"Шахтер" примет БАТЭ в центральном матче 8-го тура чемпионата Беларуси

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершатся матчи 8-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В центральном поединке лидер турнира солигорский "Шахтер" примет идущего вторым борисовский БАТЭ. Солигорские футболисты одержали виктории во всех семи предыдущих матчах, а борисовчане выиграли пять поединков и дважды сыграли вничью.

Также сегодня столичный "Энергетик-БГУ" в Борисове встретится с жодинским "Торпедо-БелАЗом", а в Молодечно "Ислочь" примет столичное "Динамо".

Результаты остальных игр: "Славия" (Мозырь) - "Динамо" (Брест) - 1:1, "Минск" - "Витебск" - 3:3, "Рух" (Брест) - "Спутник" (Речица) - 2:0, "Гомель" - "Слуцк" - 4:1, "Сморгонь" - "Неман" (Гродно) - 0:2.

Положение команд: "Шахтер" - 21 очко (7 матчей), БАТЭ - 17 (7), "Гомель" - 15 (8), "Рух" - 15 (8), "Динамо" (Минск) - 14 (7), "Динамо" (Брест) - 13 (8), "Ислочь" - 12 (7), "Торпедо-БелАЗ" - 10 (7), "Минск" - 9 (8), "Витебск" - 9 (8), "Неман" - 6 (8), "Слуцк" - 6 (8), "Энергетик-БГУ" - 5 (7), "Славия" - 5 (8), "Сморгонь" - 4 (8), "Спутник" - 3 (8).

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.-0-