"Шахтер" примет БАТЭ в центральном матче чемпионата Беларуси

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоится матч главных фаворитов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В центральном поединке 28-го тура солигорский "Шахтер", занимающий второе место, примет лидера турнира борисовский БАТЭ (начало игры в 19.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первом круге нынешнего турнира эти соперники сыграли вничью на поле "Борисов-Арены" - 2:2. В прошлом туре футболисты "Шахтера" разгромили в Бобруйске местную "Белшину" (5:1), а БАТЭ у себя дома победил гостей из "Витебска" (3:1).

Еще два претендента на медали встретятся сегодня в Бресте - действующий чемпион страны местное "Динамо" будет соперничать с жодинским "Торпедо-БелАЗом". Кроме того, аутсайдер турнира "Смолевичи" примет на своем стадионе гродненский "Неман", а "Слуцк" сыграет у себя дома с "Городеей".

Заключительные матчи 28-го тура пройдут 8 ноября: "Белшина" (Бобруйск) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Славия" (Мозырь) - "Динамо" (Минск).

Результаты игр, состоявшихся 6 ноября: "Ислочь" - "Минск" - 3:4, "Витебск" - "Рух" - 0:0.

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) - 53 очка, "Шахтер" (Солигорск) - 52, "Динамо" (Брест) - 48, "Неман" (Гродно) - 47, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 47, "Динамо" (Минск) - 45, "Ислочь" (Минский район) - 44, "Рух" (Брест) - 41, "Минск" - 37, "Энергетик-БГУ" (Минск) - 35, "Витебск" - 35, "Славия" (Мозырь) - 33, "Городея" - 27, "Слуцк" - 27, "Белшина" (Бобруйск) - 21, "Смолевичи" - 14.

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше в активе Джасурбека Яхшибоева из "Шахтера".-0-