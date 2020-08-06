"Шахтер" примет брестское "Динамо" в матче 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня откроется программа 21-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В центральном матче этого тура лидер первенства солигорский "Шахтер" примет на своей арене действующего чемпиона страны брестское "Динамо" (начало в 20.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В предыдущем туре оба соперника одержали победы - "Шахтер" переиграл в гостях "Слуцк" (2:0), а динамовцы выиграли у себя дома у "Витебска" (1:0).

В другом сегодняшнем поединке аутсайдер турнира "Белшина" примет в Бобруйске футболистов "Слуцка" (начало в 18.00). На прошлой неделе бобруйчане победили на выезде "Смолевичи" со счетом 3:0.

Еще два матча 21-го тура состоятся в пятницу, 7 августа: "Витебск" - "Ислочь", "Динамо" (Минск) - "Смолевичи". Заключительные встречи пройдут 8 августа: "Минск" - "Славия", "Энергетик-БГУ" - "Неман", "Рух" - "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ - "Городея".

Турнирное положение: "Шахтер" - 40 очков (20 матчей), БАТЭ - 37 (20), "Неман" - 37 (19), "Торпедо-БелАЗ" - 33 (20), "Динамо" (Минск) - 30 (20), "Энергетик-БГУ" - 30 (20), "Витебск" - 29 (20), "Динамо" (Брест) - 29 (18), "Ислочь" - 29 (20), "Рух" - 29 (20), "Славия" - 23 (19), "Слуцк" - 21 (19), "Городея" - 20 (20), "Минск" - 18 (18), "Смолевичи" - 14 (19), "Белшина" - 13 (20).

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.-0-