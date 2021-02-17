"Шахтер" разгромил футбольную сборную Узбекистана на сборе в ОАЭ

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты белорусских клубов провели очередные контрольные матчи на предсезонных сборах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион страны солигорский "Шахтер" завершил месячный тренировочный сбор в ОАЭ крупной победой над национальной сборной Узбекистана - 3:0. В первом тайме счет открыл Юлиус Сзоке, а после перерыва отличились Эзе Океухи и Егор Филипенко.

Бронзовые призеры белорусского первенства футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" в своем первом спарринге в Турции обыграли узбекистанский клуб АГМК из Алмалыка с результатом 2:1. В самом начале игры гол забил Виталий Устинов, а незадолго до финального свистка победную точку поставил Самюэль Одеоибо. На 20 февраля у команды Юрия Пунтуса намечен товарищеский матч с российским "Ротором" из Волгограда, который тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич.-0-