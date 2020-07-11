"Шахтер" разгромил "Городею" и стал лидером чемпионата Беларуси

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" разгромил на своем поле футболистов "Городеи" со счетом 4:1 и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже в первом тайме встречи в Солигорске хозяева сняли все вопросы о победителе, забив три мяча. На 7-й минуте счет открыл Никола Антич, через полчаса отличился новобранец "Шахтера" Артем Архипов, а за пять минут до перерыва гол забил Игорь Иванович. Во второй половине игры гости бросились отыгрываться и на 50-й минуте Илья Баглай сократил разрыв, но это был единственный успех городейцев. Последний мяч в этой встречи на 82-й минуте забил еще один новичок горняков Джасурбек Яхшибоев, который с десятью голами стал единоличным лидером бомбардирской гонки.

Результаты других встреч: "Белшина" (Бобруйск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:1, "Смолевичи" - "Ислочь" (Минский район) - 3:1, БАТЭ (Борисов) - "Славия" (Мозырь)- 1:1.

Заключительные игры 17-го тура пройдут 12 июля: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Рух" (Брест), "Динамо" (Минск) - "Минск", "Витебск" - "Неман" (Гродно). Матч "Динамо" (Брест) - "Слуцк" перенесен на 12 августа.

Турнирное положение: "Шахтер" - 33 очка (17 матчей), БАТЭ - 31 (17), "Неман" - 29 (15), "Энергетик-БГУ" - 29 (16), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (17), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 23 (16), "Ислочь" - 23 (17), "Витебск" - 22 (17), "Рух" - 22 (16), "Славия" - 21 (16), "Слуцк" - 18 (16), "Городея" - ...16 (17), "Минск" - 15 (14), "Смолевичи" - 14 (16), "Белшина" - 7 (16).-0-