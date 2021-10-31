"Шахтер" разгромил "Минск" в матче футбольного чемпионата Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" разгромили "Минск" в перенесенном гостевом поединке 16-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После завоевания второго подряд чемпионского титула подопечные Алексея Баги не расслабились и сегодня подтвердили свой высокий класс, выиграв с крупным счетом 3:0. Один из голов в ворота минчан забил лучший снайпер нынешнего первенства Дембо Дарбо, в активе которого теперь 19 мячей. Кроме него ворота хозяев поразили Максим Скавыш и Дарио Колобарич.

Турнирное положение после 27 туров: "Шахтер" - 71 очко, БАТЭ - 58, "Динамо" (Минск) - 57, "Гомель" - 52, "Рух" - 52, "Динамо" (Брест) - 37, "Витебск" - 34, "Ислочь" - 34, "Торпедо-БелАЗ" - 33, "Неман" - 30, "Минск" - 29, "Энергетик-БГУ" - 29, "Слуцк" - 28, "Славия" - 27, "Сморгонь" - 16, "Спутник" - 7.

Матчи 28-го тура пройдут 5-7 ноября.-0-