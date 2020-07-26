"Шахтер" разгромил "Смолевичи" в матче футбольного чемпионата Беларуси

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" разгромил "Смолевичи" со счетом 4:0 в последнем матче 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в Солигорске прошла при полном преимуществе хозяев. В начале встречи отличился Никола Антич, после перерыва голевой дубль оформил Джасурбек Яхшибоев, который с 12 голами возглавляет бомбардирскую гонку нынешнего первенства, а еще один мяч в свой актив записал Юлиус Секе.

Результаты остальных матчей 19-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Минск" - 6:0, "Рух" (Брест) - "Славия" (Мозырь) - 3:3, "Витебск" - "Слуцк" - 2:0, "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Брест) - 2:0, "Белшина" (Бобруйск) - "Неман" (Гродно) - 0:1, "Энергетик-БГУ" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:4, "Динамо" (Минск) - "Городея" - 1:0.

Турнирное положение: БАТЭ - 37 очков (19 матчей), "Шахтер" (Солигорск) - 37 (19), "Неман" (Гродно) - 34 (18), "Динамо" (Минск) - 30 (19), "Торпедо-БелАЗ" - 30 (19), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 29 (19), "Витебск" - 29 (19), "Динамо" (Брест) - 26 (17), "Рух" (Брест) - 26 (19), "Ислочь" (Минский район) - 26 (19), "Славия" (Мозырь) - 23 (18), "Слуцк" - 21 (18), "Городея" - 19 (19), "Минск" - 18 (17), "Смолевичи" - 14 (18), "Белшина" (Бобруйск) - 10 (19).

В следующем туре встречаются:

31 июля

"Слуцк" - "Шахтер", "Динамо" (Брест) - "Витебск";

1 августа

"Смолевичи" - "Белшина", "Славия" - "Ислочь", "Неман" - "Динамо" (Минск);

2 августа

"Торпедо-БелАЗ" - БАТЭ, "Минск" - "Рух", "Городея" - "Энергетик-БГУ".-0-