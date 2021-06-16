"Шахтер" узнал возможных соперников во втором круге квалификации ЛЧ

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 2-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" в первом раунде главного континентального турнира сыграет с болгарским клубом "Лудогорец" из Разграда. Первую встречу подопечные Романа Григорчука проведут 6 или 7 июля в гостях, а 13 или 14 июля примут соперников на своей арене. Победитель этого противостояния во втором круге квалификации ЛЧ встретится с победителем матчей между северомакедонской "Шкендией" и словенским клубом "Мура". Неудачники продолжат еврокубковый сезон во втором раунде Лиги конференций. Там выступят три представителя Беларуси - борисовский БАТЭ, жодинский "Торпедо-БелАЗ" и брестское "Динамо".-0-