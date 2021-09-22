"Шахтер" вернул первое место в чемпионате Беларуси по футболу

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" победили столичный "Энергетик-БГУ" в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 29-й минуте встречи в Солигорске первый гол забил Игорь Иванович, а незадолго до финального свистка отличился Игорь Стасевич. После этой виктории "Шахтер" вновь возглавил турнирную таблицу национального первенства, обойдя борисовский БАТЭ.

Турнирное положение: "Шахтер" - 53 очка (21 матч), БАТЭ - 51 (23), "Динамо" (Минск) - 48 (23), "Рух" - 47 (23), "Гомель" - 44 (22), "Витебск" - 33 (23), "Динамо" (Брест) - 31 (23), "Ислочь" - 27 (23), "Энергетик-БГУ" - 27 (23), "Неман" - 27 (23), "Торпедо-БелАЗ" - 25 (22), "Минск" - 24 (22), "Слуцк" - 22 (23), "Славия" - 18 (22), "Сморгонь" - 13 (23), "Спутник" - 7 (22).

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, который забил 16 мячей, на два гола меньше у гомельчанина Андрея Соловья.-0-