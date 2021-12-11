Шайба Егора Шаранговича не помогла "Нью-Джерси" победить "Нэшвилл" в чемпионате НХЛ

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шайба, заброшенная Егором Шаранговичем, не помогла "Нью-Джерси Дэвилз" победить "Нэшвилл Предаторз" в чемпионате НХЛ. Игра завершилась со счетом 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) не в пользу подопечных Линди Раффа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский легионер "Дэвилз" провел на площадке 17 мин. 04 сек., отличившись на предпоследней минуте матча. Кроме того, на счету экс-динамовца Минска 5 бросков по воротам, 2 из 5 выигранных вбрасываний. Коэффициент полезности "+1". В этом сезоне Егор Шарангович набрал уже 9 (4+5) очков в 22 играх.

Помимо Егора Шаранговича за "Нью-Джерси" забросил Павел Заха на 32-й минуте встречи. У победителей отличались Роман Йози (34-я минута), Ээли Толванен (38-я минута) и Яков Тренин (47-я минута).-0-