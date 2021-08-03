Шантарович: не стоит посыпать голову пеплом

3 августа, Токио /Корр.БЕЛТА/. Главный тренер белорусской сборной по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович назвал результаты сегодняшних финалов прогнозируемыми и отметил высокую конкуренцию в решающих заездах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусские гребцы выступили в двух финалах, остались без наград, но посыпать голову пеплом не стоит. Результаты плотные, многие команды-фавориты пока без наград. Хотя новозеландки, признаю, - красавицы! Кубинцы как красиво в каноэ выиграли! Турнир в Токио только стартовал, ждем женскую байдарку в одиночке на 500 м, на 1000 м байдарку-двойку у мужчин, Елена Ноздрева начнет 4 августа квалификацию в каноэ на 200 м. Игры продолжаются, и далее здесь на гребном канале будет еще интереснее", - сказал он.

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