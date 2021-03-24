Шарангович признан первой звездой матча "Нью-Джерси" с "Филадельфией"

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард "Нью-Джерси Девилз" Егор Шарангович признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией Флайерз", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке хоккеисты "Нью-Джерси" переиграли "Филадельфию" с минимальным перевесом - 4:3 (2:1, 2:0, 0:2). Егор Шарангович отличился в середине второго периода, сделав счет 3:1, а за 20 секунд до его окончания стал одним из ассистентов Трэвиса Зэйджека при четвертом взятии ворот хозяев площадки. В 28 проведенных матчах 22-летний белорусский нападающий забросил 7 шайб и сделал 5 результативных передач. Больше шайб в составе "дьяволов" забросил только Майлз Вуд, у которого 9 точных бросков.

Сейчас "Нью-Джерси" занимает 7-е место среди 8 клубов Восточной конференции, набрав 28 очков в 30 проведенных поединках. Лидирует здесь "Нью-Йорк Айлендерс", у которого 46 баллов после 33 игр. Два следующих матча хоккеисты "Девилз" проведут в гостях у "Вашингтон Кэпиталз", в активе которого 44 очка и вторая позиция в таблице Восточной конференции.-0-