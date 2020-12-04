Шарий: важно сохранить мир и спокойствие в Беларуси

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион 1976 года в Монреале по тяжелой атлетике Валерий Шарий поддержал своей подписью открытое обращение к международной и белорусской общественности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Валерий Шарий подчеркнул, что выступает за мир и спокойствие в стране. "У нас есть некоторые спортсмены, которые ранее обратились в Международный олимпийский комитет с просьбой о введении санкций в отношении НОК Беларуси и запрете белорусским атлетам выступать под государственной символикой. Призываю всех здравомыслящих людей объединиться и не позволить разрушить нашу страну. Будьте все здоровы и разумны. Важно сохранить мир и спокойствие в Беларуси", - сказал он.

Как сообщалось, открытое обращение ранее поддержали чемпионы и призеры Олимпийских игр, известные спортсмены.-0-