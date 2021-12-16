Шеф миссии белорусской команды принял участие в семинаре руководителей делегаций на ЕЮОФ

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шеф миссии белорусской команды принял участие в семинаре руководителей делегаций на XV зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Вуокатти (Финляндия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Представители 47 стран на месте соревнований и в формате онлайн обсудили особенности проведения фестиваля в марте будущего года. Как рассказал шеф миссии белорусской команды на фестивале Василий Юрчик, организаторы во время фестиваля будут использовать спортивные базы, которые задействовали при проведении аналогичного ЕЮОФ в 2001 году. "Инфраструктура для юношеского спорта здесь хорошая, а белорусских спортсменов здесь помнят и вновь ждут", - подчеркнул он.

Руководители делегаций в Вуокатти познакомились с условиями проживания в Олимпийской деревне, комплексами для соревнований по лыжным гонкам и биатлону, фигурному катанию, горнолыжному спорту, посетили хоккейную арену в Каяани, где в эти дни соревнуется и белорусская сборная до 18 лет.

Зимний Европейский юношеский фестиваль в Вуокатти перенесен на 20-25 марта 2022 года. Только хоккейный турнир среди юношей проходит с 13 по 17 декабря текущего года

В марте 2022 года около 2 тыс. спортсменов из 47 стран примут участие в девяти спортивных дисциплинах. В программе ЕЮОФ горные лыжи, биатлон, хоккей, сноуборд, лыжные гонки, прыжки с трамплина, шорт-трек, фигурное катание и лыжное двоеборье.-0-