Шефом миссии белорусской делегации на II Европейских играх утвержден Вячеслав Дурнов

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси сегодня утверждены шефы миссий на II Европейских играх и на Европейском юношеском олимпийском фестивале 2019 года в Баку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.
Руководителем белорусской спортивной делегации на II Европейских играх 2019 года в Минск станет первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов.
На XV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале 2019 года в Баку (Азербайджан, 21-27 июля) шефом миссии выступит начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок.
На заседании исполкома НОК Беларуси также подведены итоги по реализации программ Олимпийской солидарности за 2018 год и рассмотрены вопросы, касающиеся текущей деятельности организации.-0-
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