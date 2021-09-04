Шепель: белорусские паралимпийцы в Токио недобрали несколько медалей

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступление белорусских паралимпийцев в Токио получилось неплохим, но ребята недобрали несколько медалей. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель.

Он отметил, что пловец Игорь Бокий, ставший пятикратным триумфатором токийской Паралимпиады, мог взять еще одну медаль. Из-за положительного теста на коронавирус не смог выйти на старт Максим Вашкевич, а также Григорий Зудилов, который являлся реальным претендентом на награды. Очень рассчитывали, что на пьедестал поднимутся Владимир Изотов и Егор Щелканов, но в своих финальных заплывах они оказались на четвертой позиции, что очень обидно. Олег Шепель считает, что вполне готов был к борьбе за награды метатель булавы Владислав Гриб, а также пловчиха Анастасия Зудилова, однако спорт есть спорт и их соперники оказались успешнее. То же самое касается и фехтовальщиков, которые по разным причинам не сумели добыть награды в японской столице.

"Короче говоря, мы рассчитывали на десяток медалей, а получилось семь, но все равно команда в условиях пандемии и при других объективных причинах выступила вполне достойно", - сказал председатель Паралимпийского комитета. Он также подчеркнул, что среди 19 белорусских участников состязаний в японской столице было семь молодых атлетов, которые дебютировали на Паралимпийских играх. Двое из них стали призерами - это 20-летний Егор Щелканов и 19-летняя Елизавета Петренко, которая стала бронзовым призером в состязаниях по метанию копья.

В связи с этим Олег Шепель выразил особую благодарность Президентскому спортивному клубу, без помощи которого молодые паралимпийцы не могли бы прогрессировать и показывать высокие результаты. Стипендиатами Президентского спортклуба являются не только атлеты, но и тренеры наших паралимпийцев. "Благодаря такой поддержке можно надеяться на то, что белорусские паралимпийцы будут прибавлять и в Париже-2024 снова порадуют болельщиков хорошими результатами и медалями", - уверен Олег Шепель. Он также сообщил, что на зимние Паралимпийские игры, которые пройдут в марте 2022 года в Пекине, отправятся не менее четырех представителей Беларуси, которые выступят в биатлоне и лыжных гонках.

За все время участия в Паралимпийских играх белорусы завоевали 117 (105 - на летних и 12 - на зимних) медалей, среди которых 49 золотых (41 и 8).

Паралимпиада в Токио завершится завтра. Победителем командного медального зачета досрочно стала команда Китая, у которой перед заключительным соревновательным днем 200 наград (93, 57, 50), на второй позиции Великобритания - 122 (41, 38, 43), третье место занимают россияне - 117 (36, 32, 49). Беларусь на 25 позиции - 7 (5, 1, 1).-0-