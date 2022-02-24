Шепель: на Паралимпиаде в Пекине рассчитываем на 5-7 медалей

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В НОК Беларуси состоялись торжественные проводы Национальной команды Республики Беларусь на XIII Зимние Паралимпийские игры в Пекин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На Паралимпиаде-2022 Беларусь представят 16 спортсменов в двух видах спорта - биатлоне и лыжных гонках. В соревнованиях примут участие 12 белорусских паралимпийцев, а также 4 лидера, которые будут сопровождать по трассе атлетов с нарушениями зрения.

В состав национальной команды вошли Юрий Голуб, Владимир Чепелин, Светлана Сахоненко, Дмитрий Будилович, Валентина Шиц, Василий Шаптебой, Никита Масловский, Никита Ладесов, Михаил Семенов, Дмитрий Лобан, Лидия Лобан, Екатерина Шастина-Комар, Аркадий Шикуть, Дарья Федькович, Роман Свириденко и Владислав Кандратов.

"По итогам выступлений на этапах Кубка мира лицензии получили 10 человек, позже нам предоставили еще два дополнительных пропуска на Игры. На эти места мы решили взять молодых ребят, которым нет еще и двадцати, чтобы они заранее почувствовали, что такое Паралимпиада. По отношению к мировым лидерам у нас небольшая команда, но если все сложится хорошо, мы реально можем претендовать на 5-7 медалей, - сказал председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель. - Конечно, награды - это очень здорово. Но для меня еще большим успехом будет, если наши паралимпийцы благодаря своим результатам мотивируют людей с ограниченными возможностями заниматься спортом и в целом вести более активный образ жизни".

XIII Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу с 4 по 13 марта. Участники разыграют 78 комплектов наград в шести видах спорта - горных лыжах, лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках.-0-

Фото Андрея Покумейко