"Шериф" и "Шахтер" победили на старте плей-офф Лиги чемпионов 

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молдавского "Шерифа" одержали крупную победу в первом матче за выход в групповой этап Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Чемпионы Молдовы разгромили в Тирасполе хорватское "Динамо" из Загреба со счетом 3:0. Голевой дубль в этой встрече оформил малийский легионер Адама Траоре, а еще один мяч забил греческий форвард Димитриос Коловос.





Вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" также добился успеха, обыграв в гостях футболистов "Монако" с минимальным перевесом - 1:0. Победный мяч на 19-й минуте забил бразильский нападающий Педринью.





Австрийский "Зальцбург" на своей арене одержал волевую викторию над датским "Брондбю" - 2:1.





Сегодня состоятся еще три поединка. Болгарский "Лудогорец" из Разграда, выбивший из турнира солигорский "Шахтер", встретится на выезде со шведским "Мальме". В Лиссабоне португальская "Бенфика" примет нидерландский ПСВ из Эйндховена, а в Берне швейцарский "Янг Бойз" будет соперничать с венгерским "Ференцварошем" из Будапешта.





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Ответные матчи за попадание в групповой этап главного континентального турнира состоятся 24 и 25 августа.-0-