Шесть белорусских биатлонисток выступят в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Рупольдинге сегодня стартует шестой этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Программу этапа откроет женская спринтерская гонка, участие в которой примут 112 спортсменок, среди них и шесть белорусок. Первой из наших девушек на дистанцию уйдет Анна Сола (3-й стартовый номер), также на старт выйдут Ирина Лещенко (14), Динара Алимбекова (40), Елена Кручинкина (49), Ирина Кручинкина (76) и Алина Пильчук (97). Начало гонки - в 16.30 по белорусскому времени.

В общем зачете Кубка мира после пяти этапов Динара Алимбекова находится на третьей строчке с 418 баллами в активе. Анна Сола идет шестой (374 очка), Ирина Лещенко располагается на 39-й позиции (67), Елена Кручинкина занимает 60-е место (25), Алина Пильчук в двух гонках на Кубке мира набрала одно очко и идет 84-й. Лидирует в общей таблице норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, на счету которой 537 баллов, следом за ней расположилась Эльвира Эберг из Швеции (449).

Что касается мужского зачета, то на двух первых позициях находятся французы Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен с 461 и 449 очками соответственно. Лучший из белорусов - Антон Смольский - занимает 12-ю позицию, имея 264 балла. Дмитрий Лазовский на 36-м месте (100 очков), Роман Елетнов - 54-й (32), Максим Воробей находится на 64-й строчке (17), Никита Лобастов - на 68-й (14), у Сергея Бочарникова 74-я позиция (8). Спринтерская гонка у мужчин состоится в четверг.

Также в программе этапа в Рупольдинге две эстафеты (женская - в пятницу, мужская - в субботу) и две гонки преследования (воскресенье).-0-