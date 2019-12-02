Шесть белорусских дзюдоистов примут участие в турнире в Китае

Никита Свирид. Фото из архива
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международном рейтинговом турнире по дзюдо World Masters, который пройдет 12-14 декабря в Циндао (Китай), выступят шесть белорусских атлетов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В список тех, кто представит Беларусь на международном форуме, попали Дмитрий Шершань (весовая категория 66 кг), Егор Воропаев (90 кг), Никита Свирид (100 кг), Даниэл Мукете (100 кг), Александр Ваховяк (свыше 100 кг). Среди белорусских девушек на татами выйдет лидер национальной сборной, чемпионка II Европейских игр Марина Слуцкая (свыше 78 кг).
На соревнования приедут сильнейшие атлеты, которые входят в топ-36 рейтинга мирового дзюдо. Всего участие примут около 480 спортсменов из 71 страны мира.-0-