Шесть команд сразятся в Бресте за победу в турнире по футболу Winter Cup

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В футбольном манеже Бреста 10-14 февраля пройдет турнир Winter Cup - 2021, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ФК "Динамо-Брест".

В этом году традиционный турнир будет международным. Вместе с хозяевами площадки за кубок поборются "Славия-Мозырь" и "Динамо-Брест-1960" из Малориты. Также анонсировано участие луцкой "Волыни" (Украина), Sewe Sport Football Club (Кот-д'Ивуар) и New Era Football Club (Нигерия).

Команды разделены на две группы. В первую жребий определил "Динамо-Брест", "Волынь" и FC Sewe Sport. Во второй, соответственно, оказались "Динамо-Брест-1960", "Славия-Мозырь" и FC New Era. Участники трио сыграют между собой. В заключительный день лидеры сразятся за победу в турнире. Оставшиеся места по такому же принципу разыграют команды, расположившиеся в группах на второй и третьей позициях.

"Динамо-Брест" в преддверии нового сезона пережило преобразования. Клуб стал государственным. В его структуру вошли все футбольные объекты областного центра. "Фундаментом стала детская спортивная школа, где занимаются свыше 1 тыс. учащихся, а вершиной является профессиональная футбольная команда "Динамо-Брест". Вся футбольная составляющая города: ОСК "Брестский", стадион "Юность", футбольный манеж и база в Красном Дворе - будут частью клуба. Кроме этого, могу сказать, что на этот год запланировано строительство еще одного поля с искусственным покрытием у футбольного манежа. Оно будет частью клубной инфраструктуры", - рассказал в интервью клубной пресс-службе директор ФК "Динамо-Брест" Эрнест Николайчук.-0-