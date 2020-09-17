Шесть матчей казахстанского "Барыса" перенесены

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть ближайших матчей казахстанского хоккейного клуба "Барыс" из Нур-Султана перенесены из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Об этом со ссылкой на пресс-службу "барсов" сообщает ТАСС.

Решение было принято в связи с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию у двадцати членов команды и тренерского штаба "Барыса". Сообщается также, что команда уйдет на двухнедельный карантин.

Таким образом, перенесены матчи "Барыса" против рижского "Динамо" (18 сентября), череповецкой "Северстали" (20 сентября), магнитогорским "Металлургом" (22 сентября), пекинским "Куньлунь Ред Стар" (27 сентября), подольским "Витязем" (29 сентября) и "Сочи" (1 октября).

О дате и времени переноса матчей "Барыс" сообщит дополнительно, каждый из них будет согласован с клубами.

На сегодняшний день "Барыс" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков в шести матчах.-0-