26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть медалей выиграли белорусские пловцы на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

Лучший результат по итогам турнира продемонстрировал Илья Шиманович, выигравший Гран-при "Кубка Сальникова". Белорус набрал максимальное количество очков FINA среди всех участников на 100 м брассом, преодолев их за 56,04 сек. Второе золото минчанин выиграл в плавании брассом на дистанции вдвое короче – 25,67 сек.

Третье золото в копилку белорусской сборной добавил Григорий Пекарский, обновивший национальный рекорд на 50 м баттерфляем – 22,37 сек.

Не было равных белорусским спортсменам в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м. Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова и Анастасия Коряковская показали итоговый результат – 1 мин. 38,83 сек.

Также стоит отметить серебряную награду Виктора Стаселовича в стартах на 50 м на спине – 23,45 сек. И аналогичный результат Алины Змушко на дистанции 50 м брассом (30,26 сек.).