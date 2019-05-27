Шесть наград завоевали белорусские борцы на международных турнирах в Казахстане и Италии

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть наград завоевали белорусские борцы вольного и греко-римского стилей на международных турнирах в Алматы (Казахстан) и Сассари (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наибольшего успеха добился представитель классического стиля Кирилл Грищенко, который в категории 130 кг в Алматы на международном турнире "Кубок Болата Турлыханова" занял первое место. В весовой категории до 87 кг белорусские атлеты Николай Стадуб и Радик Кулиев стали бронзовыми призерами.

В итальянском Сассари на престижных рейтинговых соревнованиях в категории до 55 кг Ванесса Колодинская дошла до финала, но не вышла на ковер из-за небольшой травмы. Победителем стала именитая спортсменка София Магдалена Маттссон из Швеции. Серебряный призер Олимпиады в Рио Мария Мамошук (68 кг) на этом турнире заняла пятое место. Для белоруски это первые международные соревнования после операции.

В турнире борцов-вольников серебряную медаль завоевал Георгий Колиев, который на пути к решающей схватке одолел соперников из Ирана и Болгарии. В поединке за первое место он уступил Нургоже Кайпанову из Казахстана. На пьедестал почета в Италии также поднялся Владислав Андреев в категории 61 кг.

В преддверии старта II Европейских игр один из соперников белорусов сборная России по вольной борьбе объявила состав на мультиспортивный форум в Минске. На коврах Дворца спорта в июне выступят шесть атлетов, среди которых чемпион мира 2018 года Заур Угуев (57 кг), Ахмед Чакаев (65 кг), Заурбек Сидаков (74 кг), Даурен Куруглиев (86 кг), Анзор Хизриев (125 кг), а наиболее титулованным в составе является Абдулрашид Садулаев (97 кг) - олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира.

На II Европейских играх турнир по трем видам борьбы пройдет с 25 по 30 июня. Во Дворце спорта 288 атлетов разыграют 18 комплектов наград.

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