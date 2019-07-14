Шесть золотых медалей выиграли белорусы на молодежном ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ в Чехии

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть золотых медалей выиграли белорусские атлеты на молодежном и юниорском чемпионатах Европы по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в Рачице (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В категории до 23-х лет в соревнованиях байдарочников на 500 м на первую ступень пьедестала почета поднялся квартет в составе Алексея Мисюченко, Юрия Ткачева, Станислава Дайнеко и Владислава Литвинова. Второе место заняли байдарочники из Словакии, а третье - из России. Еще одна золота медаль в категории до 23-х лет у Инны Савчук. Белоруска финишировала первой на 500 м, опередив Малгожату Пулавску из Польши и шведку Мелину Андерссон.

Первое место в медальном зачете среди юниоров в Рачице заняли белорусские гребцы. Как сообщалось, в каноэ на 1000 м Владислав Полешко и Матвей Шалак финишировали первыми. В заключительный день Александра Каллаур в каноэ выиграла на 200 м, в каноэ-двойке с Елизаветой Приходько она победила на 500 м. В байдарке одиночке на 500 м среди юниоров Вероника Леонюк завоевала золото, ей также удалось стать бронзовым призером на 200 м.

Кроме золотых в активе молодежной и юниорской сборной Беларуси на чемпионатах Европы в Рачице также одна серебряная и восемь бронзовых наград. Всего белорусские гребцы завоевали пятнадцать медалей.-0-