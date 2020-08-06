Шестью матчами группового этапа стартует Кубок Салея-2020 по хоккею

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестью матчами в Жлобине, Солигорске, Гомеле, Молодечно, Могилеве и Орше сегодня стартует групповой этап Кубка Салея-2020 по хоккею на льду, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На этом этапе турнира, который до 2013 года назывался Кубком Беларуси, борьбу поведут 14 клубов, разделенных на две группы. Путевки в финальный раунд достанутся только двум дружинам, которые займут в своих семерках первые места.

Команды группы А выйдут на лед в 17.45. Жлобинский "Металлург" сыграет с "Авиатором" (Барановичи), а солигорский "Шахтер" поспорит за победу с новополоцким "Химиком". Сражения ледовых дружин этой семерки продолжатся в 19.00 поединком хоккеистов "Гомеля" и "Витебска".

В группе В "Динамо-Молодечно" примет вызов юниорской сборной Беларуси (U-18), "Могилев" сыграет с "Лидой", а "Локомотив" (Орша) померится силами с "Пинскими ястребами". Начало игр - 19.00.

Туры Кубка Салея будут проводиться по вторникам, четвергам и субботам. Заключительный намечен на 22 августа. После завершения группового этапа командам предстоит недельный перерыв.

Решающий раунд Кубка Салея состоится 29-30 августа в формате "Финала четырех". В первый день этой стадии турнира победители групповой стадии встретятся со столичными "Юностью" и "Динамо". На следующий день состоятся матчи за 3-е место и решающий поединок.

Место проведения "Финала четырех" будет определено после окончания группового раунда турнира. Решающие поединки примет одна из дружин квартета, которым предстоит оспаривать почетный трофей.

Действующий победитель Кубка Салея - минская "Юность". Год назад в споре за титул минские хоккеисты обыграли "Динамо-Молодечно" со счетом 3:2. Столичная дружина стала рекордсменом турнира, записав на свой счет шесть побед.-0-