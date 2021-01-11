Шевцов назвал состав гандбольной сборной Беларуси на чемпионат мира

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер мужской гандбольной сборной Беларуси Юрий Шевцов определился с составом на чемпионат мира, который пройдет в Египте с 14 по 31 января, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В официальную заявку включены 20 гандболистов:

вратари - Иван Мацкевич ("Мешков Брест"), Иван Мороз ("Мотор", Запорожье, Украина), Алексей Кишов ("Швац", Австрия);

полевые игроки - Никита Вайлупов, Андрей Юринок, Артем Сельвесюк (все - "Мешков Брест"), Владислав Кривенко, Николай Алехин, Кирилл Самойло, Артур Рудь (все - СКА, Минск), Александр Лукашевич ("Кронон", Гродно), Артем Королек, Владислав Кулеш (оба - "Кельце", Польша), Вячеслав Бохан ("Мотор", Запорожье, Украина), Алексей Ушал ("Орошхаза", Венгрия), Олег Астрашапкин (ЦСКА, Москва, Россия), Павел Дуда ("Машека", Могилев), Вадим Гайдученко ("Сен-Рафаэль", Франция), Александр Подшивалов ("Минден", Германия), Артем Кулак ("Чеховские медведи", Чехов, Россия).

Белорусская команда сегодня отправится в Египет, а свой первый поединок в предварительной группе Н 14 января против российских гандболистов. Затем белорусы встретятся со сборной Республики Корея (16 января) и Словении (18 января).

Составы остальных предварительных групп:

А - Германия, Венгрия, Уругвай, Кабо-Верде;

В - Испания, Тунис, Бразилия, Польша;

С - Хорватия, Катар, Япония, Ангола;

D - Дания, Аргентина, Бахрейн, ДР Конго;

Е - Норвегия, Франция, Австрия, США;

F - Португалия, Алжир, Исландия, Марокко;

G - Швеция, Чехия, Чили, Египет.

Впервые в планетарном гандбольном форуме примут участие 32 команды, а не 24, как было ранее. После первого раунда по три лучшие сборные выйдут во второй групповой этап, на котором они будут разделены на две группы по 6 команд. Затем по две лучшие выдут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января.-0-