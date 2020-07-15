Шиманович: у белорусских пловцов растет достойная смена

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурентоспособность молодых белорусских пловцов с каждым годом растет. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал один из лидеров национальной команды Беларуси по плаванию Илья Шиманович.

"Выступление на одном турнире молодых и опытных спортсменов - дополнительная мотивация прогрессировать подрастающему поколению. У белорусских пловцов растет достойная смена. Пока запредельных секунд нет, но с каждым годом их конкурентоспособность растет, они показывают достойные результаты, в том числе на Кубке и первенстве Беларуси", - сказал Илья Шиманович.

Сам спортсмен на Кубке и первенстве Беларуси, которые проходят в Бресте, заявлен только на дистанцию 50 м брассом. "Я к этим соревнованиям не готовился должным образом, пока у меня восстановительное плавание. Все внимание сейчас направлено на решение вопросов со здоровьем. Хочу в Бресте попробовать пробить какую-то скорость, посмотреть на результат", - пояснил Илья Шиманович.

Четких планов на участие в турнирах в этом году у атлета нет. "Почти все старты перенесены на 2021 год. Еще неизвестно, будут ли какие-то состязания в этом году. Вроде бы Международная лига плавания (ISL) планирует что-то провести, но точно неизвестно. Если организуют турнир, то он станет главным стартом года", - добавил Илья Шиманович.

Что касается Олимпиады, пловец не загадывает - всему свое время. Но, конечно, на главном старте четырехлетия готов выложиться по максимуму.

Кубок и первенство Беларуси по плаванию собрали 340 спортсменов. В соревнованиях участвуют также лидеры национальной команды Беларуси. Пловцы соревнуются в 50-метровом бассейне (длинная вода). Турниры проходят без зрителей и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, на входе в спорткомплекс всем участникам соревнований врачи измеряют температуру, чтобы отфильтровать спортсменов, которые чувствуют недомогание.

Основные задачи, которые ставит тренерский состав на Кубок Беларуси, - посмотреть физическую форму спортсменов и к чему команда подходит к концу года. Завершатся соревнования 18 июля.

У белорусских пловцов уже есть пять олимпийских лицензий: у Ильи Шимановича, Никиты Цмыга, Анастасии Шкурдай, а также в комбинированной мужской и смешанной эстафетах. В планах - завоевание еще от трех до пяти путевок на Игры.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции Игры были перенесены. Планируется, что они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-