Шохбоз Умаров признан автором лучшего гола 11-го тура чемпионата Беларуси

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шохбоз Умаров признан автором самого красивого гола 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси по итогам традиционного голосования болельщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 43-й минуте победного домашнего поединка с мозырской "Славией" (3:0) 22-летний узбекский полузащитник борисовчан эффектным штрафным ударом забил второй гол в ворота мозырян. После этой виктории футболисты БАТЭ набрали 26 очков и закрепились на втором месте в турнирной таблице, уступая только действующему чемпиону страны солигорскому "Шахтеру", у которого 33 балла из 33 возможных.

В 12-м туре встречаются: "Рух" (Брест) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), БАТЭ (Борисов) - "Неман" (Гродно), "Спутник" (Гродно) - "Динамо" (Минск), "Шахтер" - "Витебск", "Сморгонь" - "Слуцк", "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Брест), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Гомель", "Славия" (Мозырь) - "Минск".-0-