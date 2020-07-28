Шоссе и трек люблю одинаково - Шаракова

Дипломатия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 28 июля 2020
Минск Переменная облачность +25°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:04 life:) c 4 августа поднимает стоимость некоторых услуг Общество
16:01 Число процедур госзакупок в I полугодии выросло в полтора раза Экономика
15:49 Гомельчанин хранил в квартире обрез ружья Происшествия
15:45 Гродненские таможенники с начала июля пресекли 20 попыток незаконного ввоза цветов из Литвы Происшествия
15:45 Информация о минировании редакции "Комсомольской правды" в Москве не подтвердилась В мире
15:41 Трубу по ул.Горецкого в Минске повредили при строительных работах Регионы
15:30 Брестский "Строитель" вышел в финал чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд Спорт
15:25 Сырое коровье молоко вошло в тройку самых продаваемых сельхозтоваров на БУТБ Экономика
15:21 Минэкономики, ЕС и ПРООН оценят регулирующее воздействие законопроекта о правах инвалидов Общество
15:18 Финансовое положение трети жителей Литвы ухудшилось из-за пандемии В мире
15:11 Температура в ближайшее время ожидается ниже оптимальной для развития кукурузы - Белгидромет Общество
15:03 Неизвестные сообщили о минировании здания газеты "Комсомольская правда" в Москве В мире
15:01 Свой выбор нужно делать осознанно, думая про будущее детей - замдиректора гимназии Общество
14:57 Потери международного туризма из-за пандемии составили около $320 млрд В мире
14:56 В Минске закладчики наркотиков делали тайники на детской площадке Происшествия
14:52 Брестчанин похитил у приятеля $10 тыс., которые тот спрятал и забыл где Происшествия
14:50 В exit poll на выборах Президента Беларуси будет задействовано более 300 участков Политика
14:45 Первый в сезоне этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре отменен Спорт
14:45 Шоссе и трек люблю одинаково - Шаракова Спорт
14:35 Более сотни объектов здравоохранения введено в строй за пять лет в Витебской области Регионы
14:31 В Минске на ул.Горецкого прорвало трубу - вода бьет фонтаном Происшествия
14:31 Контролировать проведение exit poll на выборах Президента будут международные эксперты Общество
14:19 Национальный центр современных искусств приглашает на экскурсию "Живая память о войне" Общество
14:18 Более 600 активистов БРСМ примут участие в спортивно-образовательном форуме "Олимпия" Регионы
14:17 Национальный exit poll пройдет 9 августа на президентских выборах Политика
14:07 Медработники Витебской области достойно выдержали удар коронавирусной инфекции - Андрейченко Регионы
14:02 В Добрушском районе женщина родила сына в такси Регионы
13:59 В Гродненской области будут работать 34 торговые площадки с товарами для школы Регионы
13:53 Более 1,2 тыс. многодетных семей Брестской области отметили новоселье в I полугодии Регионы
13:48 Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе по Донбассу В мире
Все новости
Все новости
Спорт
28 июля 2020, 14:45

Шоссе и трек люблю одинаково - Шаракова

Татьяна Шаракова. Фото из архива
Татьяна Шаракова. Фото из архива

На недавно завершившемся в Гомельской области чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе опытная Татьяна Шаракова защитила оба прошлогодних титула. Гонщица из Витебской области, выступающая за велоклуб "Минск", к золотым медалям в "разделке" добавила эффектный триумф в групповой гонке. Успех был достигнут благодаря стремительному финишному спурту, который позволил ей опередить конкуренток в борьбе за победу. Воспитанница оршанской школы велоспорта рассказала в интервью корреспонденту БЕЛТА о пути к успеху и о том, как идет подготовка к Играм в Токио.

- Татьяна, для вас это не первый успех в чемпионатах страны. Ведете ли счет этим викториям?

- Честно говоря, поскольку чередую выступления на шоссе с трековыми гонками, относительно своих побед на чемпионатах Беларуси уже сбилась со счета. Тем не менее побеждать всегда приятно. Очень рада, что защитила свои титулы. Это значит, что еще год буду продолжать возить флаг на своих плечах. Это очень большая честь для меня. Безусловно, такие победы еще больше мотивируют на дальнейшие успешные старты.

- Какая из побед на чемпионате страны далась труднее всего?

- Когда едешь "разделку", то борешься только сама с собой и природными условиями, если, к примеру, дует сильный ветер или идет дождь. Конечно, приятно доказать свой класс, но групповая гонка все же интереснее. Есть зрительный контакт с соперницами, которые порой буквально дышат тебе в спину. Каждый ведет свою тактическую игру. Все время что-то меняется…

- Что скажете о соперницах?

- Очень жаль, что на этот раз не смогла принять участие одна из самых именитых белорусских велогонщиц Алена Омелюсик, с которой у нас постоянно идет борьба, ведь мы находимся с ней примерно на равных позициях. Будь она среди участниц, старты от этого, несомненно, выиграли бы.

- Как вам уровень мастерства молодого поколения спортсменок?

- С ними было интересно погоняться. На уровне этого года многие спортсменки показывают очень достойные результаты. В гонках по понятным причинам они не участвовали, но что касается скорости, то результаты выросли. Было интересно понаблюдать за борьбой молодых гонщиц между собой. Их прогресс очевиден. Но вообще все сложилось, как и ожидала. Все соперницы на виду. Накануне чемпионата Беларуси провели два старта, исходя из их итогов, понимала, кто на что способен.

- Чемпионат Беларуси и предваряющие его этапы Кубка страны стали для гонщиков первыми стартами после долгого перерыва. Соскучились по состязаниям?

- Безусловно, возможность выйти на старт после паузы очень порадовала. Но с другой стороны, хотелось бы уже выступить и на более статусных состязаниях, чтобы бросить вызов соперницам более высокого класса и побороться с ними.

- Для вас перенос Олимпиады стал грустным событием или увидели в этом шанс лучше подготовиться к предстоящим главным стартам четырехлетия?

- Лично для меня это плюс. Сейчас, когда уже понятно, что Игры перенесены, было время отдохнуть, восстановиться и перезагрузиться. Сейчас будем работать над тем, чтобы набрать силу и подойти к стартам в Токио в полной боевой готовности. Надеюсь, к следующему году это удастся в полной мере.

- Вы не раз говорили, что одинаково любите соревноваться как на шоссе, так и на треке. Какой из видов велоспорта требует больше усилий?

- Нужно исходить из того, что эти две дисциплины кардинально отличаются друг от друга. Если на треке в приоритете скорость, то на шоссе есть возможность отдохнуть, продумать какие-то варианты развития событий, но нередко старты проходят в самых непростых погодных условиях. Может быть сложным и рельеф трассы. Так что оба вида велоспорта сложны и одинаково любимы.

- Тем не менее на третьих в своей карьере Олимпийских играх будете выступать на треке?

- Каждый должен заниматься своим делом и не распыляться. Для меня гонки на шоссе - это один из основных этапов подготовки к состязаниям на треке. Как я уже говорила, пусть они и кардинально отличаются друг от друга, тем не менее, если все время готовиться на треке, есть риск очень быстро выхолостить свои силы.

- У вас на руках маленький ребенок. Наверняка без помощи родных и близких не обходится?

- Конечно, все помогают, как могут. Семья, бабушки и дедушки взяли на себя очень значительную часть забот. Благодаря всем им могу готовиться к соревнованиям и выступать. Так что их поддержка многое для меня значит. Пользуясь случаем, хотелось бы их от всей души поблагодарить.

- Кто из тренеров с вами сейчас работает?

- Тут никаких изменений не произошло. Любовь Немкова, которая в детстве привила мне любовь к велоспорту, продолжает готовить меня к стартам. Она настоящий профессионал своего дела. Честно говоря, затрудняюсь с первого раза назвать человека в белорусском велоспорте, который сделал для становления моей карьеры больше, чем она. Сейчас она также работает с молодыми спортсменками, которые в будущем наверняка заявят о себе.

- Скажите, где собираетесь выступать в ближайшее время?

- В планах была поездка в Турцию, но из-за пандемии решили пока готовиться дома. Будем тренироваться и выступать на родных белорусских просторах. Ближайший старт намечен через две недели в Бресте. Что будет дальше, боюсь загадывать. Остается только ждать, когда остальные страны откроют границы и не нужно будет соблюдать двухнедельный карантин.

Владимир УПЕНЬЕК,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото Белорусской федерации хоккея на траве Брестский "Строитель" вышел в финал чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд
Фото swimswam.com Первый в сезоне этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре отменен
Фото ХК Динамо-Минск Белорусский хоккеист Дмитрий Буйницкий вернулся в минское "Динамо"
"Минск-Арена". Фото из архива Комиссия КХЛ начала инспекцию арен, на которых пройдут матчи чемпионата
Во время матча. Фото ФК "Динамо-Минск" Футболистки "Динамо-БГУФК" одержали 12-ю победу подряд в женском чемпионате Беларуси, обыграв "Зорку-БДУ"
Сергей Бочарников. Фото Белорусской федерации биатлона Контрольная тренировка белорусских биатлонистов в "Раубичах" завершилась победой Сергея Бочарникова
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы нацбезопасности
Лукашенко заявляет о дальнейшей поддержке военнослужащих со стороны государства
Меры соцподдержки в Беларуси будут усиливаться - Петришенко
В Беларуси выздоровели и выписаны 60 669 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко об уличных акциях: никому не позволено пинать ногами правоохранителей
Кравченко и Джук обсудили в Минске перспективы белорусско-американского диалога
Беларусь на международной арене - вышел новый выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы"
Контролировать проведение exit poll на выборах Президента будут международные эксперты
Банковская карта с кешбэком на мобильную связь стала доступна для подключения по всей Беларуси
ЖКХ, медуслуги и задолженность по зарплатам - Линевич провел прием граждан в Витебске
Минобороны опровергло фейк о витебских десантниках в Минске
Свой выбор нужно делать осознанно, думая про будущее детей - замдиректора гимназии
Более 1,2 тыс. многодетных семей Брестской области отметили новоселье в I полугодии
В Беларуси за годы независимости улучшились условия для развития инноваций - ученый
Благодарим за высочайшую самоотдачу - в Минске наградили медработников столичного региона
Минэкономики, ЕС и ПРООН оценят регулирующее воздействие законопроекта о правах инвалидов
В Гродненской области будут работать 34 торговые площадки с товарами для школы
Сезонный характер COVID-19 не находит подтверждения - ВОЗ
В витебской квартире спасатели отловили змею
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.