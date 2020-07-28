Шоссе и трек люблю одинаково - Шаракова

На недавно завершившемся в Гомельской области чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе опытная Татьяна Шаракова защитила оба прошлогодних титула. Гонщица из Витебской области, выступающая за велоклуб "Минск", к золотым медалям в "разделке" добавила эффектный триумф в групповой гонке. Успех был достигнут благодаря стремительному финишному спурту, который позволил ей опередить конкуренток в борьбе за победу. Воспитанница оршанской школы велоспорта рассказала в интервью корреспонденту БЕЛТА о пути к успеху и о том, как идет подготовка к Играм в Токио.

- Татьяна, для вас это не первый успех в чемпионатах страны. Ведете ли счет этим викториям?

- Честно говоря, поскольку чередую выступления на шоссе с трековыми гонками, относительно своих побед на чемпионатах Беларуси уже сбилась со счета. Тем не менее побеждать всегда приятно. Очень рада, что защитила свои титулы. Это значит, что еще год буду продолжать возить флаг на своих плечах. Это очень большая честь для меня. Безусловно, такие победы еще больше мотивируют на дальнейшие успешные старты.

- Какая из побед на чемпионате страны далась труднее всего?

- Когда едешь "разделку", то борешься только сама с собой и природными условиями, если, к примеру, дует сильный ветер или идет дождь. Конечно, приятно доказать свой класс, но групповая гонка все же интереснее. Есть зрительный контакт с соперницами, которые порой буквально дышат тебе в спину. Каждый ведет свою тактическую игру. Все время что-то меняется…

- Что скажете о соперницах?

- Очень жаль, что на этот раз не смогла принять участие одна из самых именитых белорусских велогонщиц Алена Омелюсик, с которой у нас постоянно идет борьба, ведь мы находимся с ней примерно на равных позициях. Будь она среди участниц, старты от этого, несомненно, выиграли бы.

- Как вам уровень мастерства молодого поколения спортсменок?

- С ними было интересно погоняться. На уровне этого года многие спортсменки показывают очень достойные результаты. В гонках по понятным причинам они не участвовали, но что касается скорости, то результаты выросли. Было интересно понаблюдать за борьбой молодых гонщиц между собой. Их прогресс очевиден. Но вообще все сложилось, как и ожидала. Все соперницы на виду. Накануне чемпионата Беларуси провели два старта, исходя из их итогов, понимала, кто на что способен.

- Чемпионат Беларуси и предваряющие его этапы Кубка страны стали для гонщиков первыми стартами после долгого перерыва. Соскучились по состязаниям?

- Безусловно, возможность выйти на старт после паузы очень порадовала. Но с другой стороны, хотелось бы уже выступить и на более статусных состязаниях, чтобы бросить вызов соперницам более высокого класса и побороться с ними.

- Для вас перенос Олимпиады стал грустным событием или увидели в этом шанс лучше подготовиться к предстоящим главным стартам четырехлетия?

- Лично для меня это плюс. Сейчас, когда уже понятно, что Игры перенесены, было время отдохнуть, восстановиться и перезагрузиться. Сейчас будем работать над тем, чтобы набрать силу и подойти к стартам в Токио в полной боевой готовности. Надеюсь, к следующему году это удастся в полной мере.

- Вы не раз говорили, что одинаково любите соревноваться как на шоссе, так и на треке. Какой из видов велоспорта требует больше усилий?

- Нужно исходить из того, что эти две дисциплины кардинально отличаются друг от друга. Если на треке в приоритете скорость, то на шоссе есть возможность отдохнуть, продумать какие-то варианты развития событий, но нередко старты проходят в самых непростых погодных условиях. Может быть сложным и рельеф трассы. Так что оба вида велоспорта сложны и одинаково любимы.

- Тем не менее на третьих в своей карьере Олимпийских играх будете выступать на треке?

- Каждый должен заниматься своим делом и не распыляться. Для меня гонки на шоссе - это один из основных этапов подготовки к состязаниям на треке. Как я уже говорила, пусть они и кардинально отличаются друг от друга, тем не менее, если все время готовиться на треке, есть риск очень быстро выхолостить свои силы.

- У вас на руках маленький ребенок. Наверняка без помощи родных и близких не обходится?

- Конечно, все помогают, как могут. Семья, бабушки и дедушки взяли на себя очень значительную часть забот. Благодаря всем им могу готовиться к соревнованиям и выступать. Так что их поддержка многое для меня значит. Пользуясь случаем, хотелось бы их от всей души поблагодарить.

- Кто из тренеров с вами сейчас работает?

- Тут никаких изменений не произошло. Любовь Немкова, которая в детстве привила мне любовь к велоспорту, продолжает готовить меня к стартам. Она настоящий профессионал своего дела. Честно говоря, затрудняюсь с первого раза назвать человека в белорусском велоспорте, который сделал для становления моей карьеры больше, чем она. Сейчас она также работает с молодыми спортсменками, которые в будущем наверняка заявят о себе.

- Скажите, где собираетесь выступать в ближайшее время?

- В планах была поездка в Турцию, но из-за пандемии решили пока готовиться дома. Будем тренироваться и выступать на родных белорусских просторах. Ближайший старт намечен через две недели в Бресте. Что будет дальше, боюсь загадывать. Остается только ждать, когда остальные страны откроют границы и не нужно будет соблюдать двухнедельный карантин.

Владимир УПЕНЬЕК,

БЕЛТА.-0-