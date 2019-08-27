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27 августа 2019, 13:43

Шотландские рефери назначены на матч Лиги Европы между БАТЭ и "Астаной"

Фото из архива
Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА назначил арбитров на ответные поединки раунда плей-офф Лиги Европы, которые состоятся 29 августа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу футболистов БАТЭ и "Астаны" будет судить шотландская бригада во главе с Бобби Мэдденом. Его ассистентами станут Дуглас Росс и Дэвид Рум, резервный арбитр - Дональд Робертсон. Инспектор матча - Карен Налбандян из Армении, делегат УЕФА - Андрей Мединцев из Болгарии.

Ответный поединок между чемпионами Беларуси и Казахстана за выход в групповой этап Лиги Европы состоится в четверг на поле "Борисов-Арены" в 20.00. В первой игре, состоявшейся 22 августа в Нур-Султане, уверенную викторию со счетом 3:0 одержали футболисты "Астаны", в составе которой выступает белорусский полузащитник Иван Маевский.-0-

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