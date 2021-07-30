Шривер и Киманн завоевали олимпийское золото в велогонках BMX

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Очередные олимпийские награды разыграли сегодня участники соревнований по велоспорту, передает корреспондент БЕЛТА.

В женской ВМХ-гонке с результатом 44,358 золото выиграла Бетани Шривер из Великобритании. Второй финишировала олимпийская чемпионка 2012 года колумбийка Мариана Пахон (44,448), бронзовым призером стала нидерландская спортсменка Мерел Смюлдерс (44,721).

В мужских состязаниях олимпийским чемпионом стал нидерландец Ник Кимманн (39,053), серебро выиграл британец Кай Уайт (39,167), бронзу взял колумбийский спортсмен Карлос Рамирес (40,575).

Завтра олимпийские чемпионы и призеры определятся в ВМХ-фристайле.-0-